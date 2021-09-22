SkyUp виграв справу в суді: з міжнародного аеропорту "Бориспіль" пасажири зможуть літати в Стамбул

Рейси до Стамбулу із Києва відправляються три рази в тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховний Суд задовольнив скарги Державної авіаційної служби України (дасу) і SkyUp Airlines. Рейси з міжнародного аеропорту "Бориспіль "За маршрутом Київ-Стамбул-Київ залишаються за авіакомпанією.

Відповідну постанову вже опубліковано в Державному реєстрі судових рішень, повідомляє прес-служба авіакомпанії.

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"Ми раді, що в результаті вдалося досягти справедливого рішення, адже SkyUp отримав ці рейси цілком законно в рамках офіційної процедури. І найголовніше — для наших пасажирів вся ця історія пройшла невідчутно, й вони так само продовжують відкривати разом із нами красу Стамбула", – говорить директор з юридичних питань SkyUp Airlines Дмитро Толкачов.

Розклад рейсів

Зараз SkyUp має три частоти на маршруті Київ-Стамбул-Київ і використовує їх повністю: рейси виконуються по понеділках, середах і п'ятницях.

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За даними Міжнародного аеропорту "Бориспіль" рейси в Стамбул є одними з найбільш популярних і протягом останніх декількох місяців стабільно потрапляють в ТОП-3 найбільш завантажених напрямків.

Нагадаємо, що:

в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.

в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція. VIP зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.