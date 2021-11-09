Троллейбусы и автобусы в Киеве курсируют с опозданием: список маршрутов

Киев "сковали" пробки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

Об этом пишет пресс-служба "Киевпастранс".

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Какие маршруты задерживаются

Задерживается движение автобусов № 21,73,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к Керченская площадь – проспект Шухевича – проспект Степана Бандеры по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.

Изменено движение автобусов №46 по ул. Микитенко по причине проведения ярмарки. Движение автобусов №46 организовано без заезда по ул. Микитенко.

Задерживается движение трамваев

Задерживается движение трамваев №28, 35 на ул. Закревского/Торговый комплекс по причине хулиганства пассажира. На место вызвана полиция.

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