У Києві затримується рух громадського транспорту: де не проїхати

Крім того, було введено оперативне становище №4 (рух транспорту без дотримання розкладу)

Київ "скували" затори / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Затримується рух автобусів та тролейбусів.

Про це пише "Київпастранс".

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Де ускладнено рух

Затримується рух автобусів № 21,73,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к. за напрямком Керченська площа – проспект Шухевича – проспект Степана Бандери через скупчення автотранспорту.

На місце викликано поліцію.

Також стало відомо про затримку руху тролейбусів № 25, 27, 29, 30, 31, 34 по проспекту С. Бандери,21 в напрямку ст. "Зеніт" з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

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Після чого, о 08:35 рух відновлено, однак курсування.

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