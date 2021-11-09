Тролейбуси та автобуси у Києві курсують із запізненням: список маршрутів

Київ "скували" затори / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Введено оперативне становище №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

Про це пише прес-служба "Київпастрансу".

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Які маршрути затримуються

Затримується рух автобусів № 21,73,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к Керченська площа – проспект Шухевича – проспект Степана Бандери через скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

Змінено рух автобусів №46 на вул. Микитенка через проведення ярмарку. Рух автобусів №46 організовано без заїзду на вул. Микитенка.

Затримується рух трамваїв

Затримується рух трамваїв №28, 35 на вул. Закревського/Торговий комплекс через хуліганство пасажира. На місце викликано поліцію.

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