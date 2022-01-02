Убыток на десятки тысяч гривен. Как Киев чистят от брошенных елочных базаров (фото, видео)

В столице коммунальщики убирают не проданные елки / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве остались брошенными тысячи елочных базаров. Как рассказали корреспонденту "Сегодня", не продано товара на десятки тысяч гривен.
Один из самых больших елочных базаров на киевской Окружной.
Коммунальщики приехали с трактором.
Новогодние деревья, по словам коммунальщиков, отправятся на корм и подстилку для животных, а также на удобрения.
В Киеве не проданные елки после Нового года бросили на улицах / Фото: Сегодня
Перед Новым годом демонтировали незаконные елочные базары
С 15 декабря в Киеве работали официальные ярмарки по продаже новогодних деревьев. В ходе проверки инспекция по благоустройству уже обнаружила около 20 локаций, размещенных без разрешительных документов.
Незаконные точки по продаже елок пришлось демонтировать.
Ранее мы писали:
- Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли.
- В Киеве возле Дворца "Украина" торжественно зажгли новогоднюю елку.