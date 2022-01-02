Збитки на десятки тисяч гривень. Як Київ чистять від кинутих ялинкових базарів (фото, відео)

У столиці комунальники прибирають не продані ялинки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві залишилися кинутими тисячі ялинкових базарів. Як розповіли кореспондентові "Сьогодні", не продано товару на десятки тисяч гривень.

Один із найбільших ялинкових базарів на київській Окружній.

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Комунальники приїхали з трактором.

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Новорічні дерева, за словами комунальників, вирушать на корм та підстилку для тварин, а також на добрива.

У Києві не продані ялинки після Нового року кинули на вулицях / Фото: Сьогодні

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Перед Новим роком демонтували незаконні ялинкові базари

З 15 грудня у Києві працювали офіційні ярмарки з продажу новорічних дерев. Під час перевірки інспекція з благоустрою вже виявила близько 20 локацій, які розміщені без дозвільних документів.

Незаконні точки з продажу ялинок довелося демонтувати.

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