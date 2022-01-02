Збитки на десятки тисяч гривень. Як Київ чистять від кинутих ялинкових базарів (фото, відео)

У столиці комунальники прибирають не продані ялинки / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві залишилися кинутими тисячі ялинкових базарів. Як розповіли кореспондентові "Сьогодні", не продано товару на десятки тисяч гривень.
Один із найбільших ялинкових базарів на київській Окружній.
Комунальники приїхали з трактором.
Новорічні дерева, за словами комунальників, вирушать на корм та підстилку для тварин, а також на добрива.
У Києві не продані ялинки після Нового року кинули на вулицях / Фото: Сьогодні
Перед Новим роком демонтували незаконні ялинкові базари
З 15 грудня у Києві працювали офіційні ярмарки з продажу новорічних дерев. Під час перевірки інспекція з благоустрою вже виявила близько 20 локацій, які розміщені без дозвільних документів.
Незаконні точки з продажу ялинок довелося демонтувати.
Раніше ми писали:
- Запалення головної ялинки країни на Софійській площі вперше перенесли.
- У Києві біля Палацу "Україна" урочисто засвітили новорічну ялинку.