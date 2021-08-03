В аэропорту задержали вылет пяти самолетов на курорты – рейсы ждали больше 10 часов

В аэропорту с опозданием вылетели рейсы в курортные города Турции и Египта

Рейсы в охваченную огнем Турцию не могли вылететь по несколько часов / Фото: коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь" в течении последней недели практически ежедневно задерживали рейсы на популярные курорты.

Об этом сообщает "Сегодня".

Среда – вылет в Шарм-ель-Шейх

Задержки начались со среды, 28 июля, тогда задержали вылет самолета по маршруту Киев – Шарм-ель-Шейх. Вместо 11:40 рейс перенесли на 14:30. Людям пришлось ждать своего вылета три часа, и они вылетили из Киева как раз в то время, когда должны были приземлиться уже в Египте.

Намного позже вылетел и рейс из Шарм-ель-Шейха в Киев. Вместо прибытия в украинскую столицу в девять вечера, он прибыл после полуночи.

Четверг – самолеты в Турцию

В четверг, 29 июля, аэропорту "Борисполь" задержали два рейса в турецкие города:

рейс в Газипашу. Самолет должен был вылететь в провинцию Анталья в 3:05, но его вылет задержали до 12:45. Самолет с задержкой прилетел в Киев и соответственно не смог вовремя вылететь. В случае таких задержек рейса авиакомпания обязана позаботится о пассажирах, которые ожидают вылета – предоставить им еду и воду.

Самолет должен был вылететь в провинцию Анталья в 3:05, но его вылет задержали до 12:45. Самолет с задержкой прилетел в Киев и соответственно не смог вовремя вылететь. В случае таких задержек рейса авиакомпания обязана позаботится о пассажирах, которые ожидают вылета – предоставить им еду и воду. рейс в Анталью. Самолет должен был вылететь из Киева в 11:30, но его вылет отложили на 18:00. Пассажирам пришлось ожидать в аэропорту несколько часов. Также задержали вылет воздушного судна из Антальи в Киев. По расписанию самолет должен был вылететь в 14:55, но вылет перенесли на 21:00.

Отметим, что в этот день в Турции вспыхнули масштабные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, в частности, пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. В огне оказались более 42 населенных пунктов. На данный момент пожары унесли жизни по меньшей мере восьми человек и более 180 в больницах. Власти эвакуировали целые села.

Пятница – снова рейс в Турцию

В пятницу, 30 июля, в аэропорту "Борисполь" снова задержали рейсе в Турцию. В этот раз вылет в Даламан задержали примерно на 12 часов позже. Самолет в Даламан должен был вылететь в 5:25, а вылетел в 17:15.

В авиакомпании МАУ объяснили, что задержка рейса произошла через замену самолета. Пассажиров об этом якобы предупредили примерно за сутки, сообщив им – когда будет подано воздушное судно и когда приезжать в аэропорт.

Понедельник – самолет в Хургаду

На выходной обошлось без масштабных задержек, а вот в понедельник задержали вылет самолета авиакомпании Sky Up Airlines. На этот раз перенесли время вылета самолета в Хургаду. Воздушное судно должно было вылететь из Киева в 2:15, но вылет ожидается только в 12:15.

"Рейс перенесли из-за замены воздушного судна в полетном плане. Еще вчера в обед, мы проинформировали пассажиров об изменениях по времени вылета в Хургаду. Пассажиры должны были приехать в аэропорт по новому времени. Для удобства на борт было заказано горячее питание", – рассказали нам в пресс-службе авиакомпании Sky Up Airlines.