В аеропорту затримали виліт п'яти літаків на курорти – рейси чекали понад 10 годин

В аеропорту із запізненням вилетіли рейси до курортних міст Туреччини і Єгипту

Рейси до охоплену вогнем Туреччину не могли вилетіти по кілька годин / Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" протягом останнього тижня практично щодня затримували рейси на популярні курорти.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Середовище – виліт в Шарм-ель-Шейх

Затримки почалися з середи, 28 липня, тоді затримали виліт літака за маршрутом Київ – Шарм-ель-Шейх. Замість 11:40 рейс перенесли на 14:30. Люди мусили чекати свого вильоту три години, і вони вилетять з Києва якраз в той час, коли мали приземлитися вже в Єгипті.

Набагато пізніше вилетів також рейс з Шарм-ель-Шейху до Києва. Замість прибуття в українську столицю о дев'ятій вечора, він прибув після півночі.

Четвер – літаки до Туреччини

У четвер, 29 липня, аеропорту "Бориспіль" затримали два рейси на турецькі міста:

рейс в Газіпаша. Літак мав вилетіти в провінцію Анталья о 3:05, але його виліт затримали до 12:45. Літак з затримкою прилетів до Києва і відповідно не зміг вчасно вилетіти. У разі таких затримок рейсу авіакомпанія зобов'язана подбати про пасажирів, які очікують вильоту – надати їм їжу і воду.

Літак мав вилетіти в провінцію Анталья о 3:05, але його виліт затримали до 12:45. Літак з затримкою прилетів до Києва і відповідно не зміг вчасно вилетіти. У разі таких затримок рейсу авіакомпанія зобов'язана подбати про пасажирів, які очікують вильоту – надати їм їжу і воду. рейс до Антальї. Літак мав вилетіти з Києва об 11:30, але його виліт відклали на 18:00. Пасажири мусили чекати в аеропорту кілька годин. Також затримали виліт повітряного судна з Антальї до Києва. За розкладом літак мав вилетіти о 14:55, але виліт перенесли на 21:00.

Відзначимо, що в цей день в Туреччині спалахнули масштабні пожежі. Полум'я дісталося до туристичної провінції Анталья, зокрема, постраждали популярні курорти Бодрум і Мармаріс. У вогні опинилися понад 42 населених пункти. На цей момент пожежі забрали життя щонайменше восьми осіб і більш ніж 180 у лікарнях. Влада евакуювала цілі села.

П'ятниця – знову рейс до Туреччини

У п'ятницю, 30 липня, в аеропорту "Бориспіль" знову затримали рейсі до Туреччини.Цього разу виліт в Даламан затримали приблизно на 12 годин пізніше. Літак в Даламан мав вилетіти о 5:25, а вилетів о 17:15.

В авіакомпанії МАУ пояснили, що затримка рейсу сталася через заміну літака. Пасажирів про це нібито попередили приблизно за добу, повідомивши їм – коли буде подано повітряне судно і коли приїжджати в аеропорт.

Понеділок – літак в Хургаду

На вихідний обійшлося без масштабних затримок, а ось в понеділок затримали виліт літака авіакомпанії Sky Up Airlines. Цього разу перенесли час вильоту літака в Хургаду. Повітряне судно мало вилетіти з Києва о 2:15, але виліт очікується тільки о 12:15.

"Рейс перенесли через заміну повітряного судна в польотному плані. Ще вчора в обід, ми поінформували пасажирів про зміни за часом вильоту в Хургаду. Пасажири мали приїхати в аеропорт за новим часом. Для зручності на борт було замовлено гаряче харчування", – розповіли нам у пресслужбі авіакомпанії Sky Up Airlines.