В каких маршрутках Киева ездить опаснее всего: список

В маршрутках обнаружили нарушения/Фото: коллаж: Telegram-канал Константин Усов/"Сегодня"
В Киеве Коммунальная служба перевозок продолжает рейды по проверке маршрутов, ранее заблокированные через суды "маршруточной мафией". Инспекторы провели проверку 5 маршрутов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.
Какие маршруты проверили?
По словам Усова, сегодня инспекторы проверили 5 маршрутов ЧК "Авен-Езер": №578, №535, №240, №241 и №233.
Какие нарушения обнаружили?
- Перевозчик выпускает на маршруты автобусы худших характеристик, чем те, которые подавались на конкурс. Такое нарушение зафиксировано на маршрутах №535 и №233.
- На маршруте №578 вместо 8 машин ездит 5, отсутствует заявленный низкопольный автобус стандарта евро-5, на половине машин отсутствуют задние трафареты, а одна маршрутка вообще ездит без документов.
- У автобусов на маршрутах №240, №241 и №233 нет документов, подтверждающих предрейсовое прохождение техосмотра и медосмотра водителей. Это означает прямую угрозу здоровью и жизни киевлян.
Усов анонсировал, что завтра проверки маршрутов продолжатся.
В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт
В случае введения в Украине тотального локдауна, правительство Киева планирует сделать спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".
"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.
Кроме того, он добавил, что метро в Киеве будет работать в прежнем режиме и закрывать его не планируют в случае локдауна.
Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.