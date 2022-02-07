У яких маршрутках Києва їздити найнебезпечніше всього: список

У маршрутках виявили порушення/Фото: колаж: Telegram-канал Костянтин Усов/"Сьогодні"

У Києві Комунальна служба перевезень продовжує рейди з перевірки маршрутів, які раніше були заблоковані через суди "маршруточною мафією". Інспектори здійснили перевірку 5 маршрутів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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Які маршрути перевірили?

За словами Усова, сьогодні інспектори перевірили 5 маршрутів ПП "Авен-Єзер": №578, №535, №240, №241 та №233.

Які порушення виявили?

Перевізник випускає на маршрути автобуси гірших характеристик ніж ті, які подавались на конкурс. Таке порушення зафіксовано на маршрутах №535 та №233.

На маршруті №578 замість 8 машин їздить 5, відсутній заявлений низькопідлоговий автобус стандарту євро-5, на половині машин відсутні задні трафарети, а одна маршрутка й узагалі їздить без документів.

Автобуси на маршрутах №240, №241 та №233 не мають документів, які підтверджують передрейсове проходження техогляду та медогляду водіїв. Це означає пряму загрозу здоров’ю та життю киян.

Усов анонсував, що завтра перевірки маршрутів продовжаться.

У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт

У разі введення в Україні тотального локдауну, уряд Києва планує зробити спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".

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"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово", – заявив Поворозник.

До того ж він додав, що метро у Києві працюватиме у колишньому режимі і у разі локдауну закривати його не планують

Поворозник сподівається, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.

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