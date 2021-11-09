В Киеве на Бессарабской площади оборудовали пешеходную зону (фото)

Проезд на Бессарабке между рынком и «Ареной» освободили от автомобилей / Фото: Коллаж: Сегодня
С 9 ноября в Киеве Бессарабский проезд становится пешеходной зоной. Это произошло в рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения по Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске.
Об этом сообщил бывший заместитель председателя КГГА Александр Густелев в Facebook.
"Движение автотранспорта от бульвара Тараса Шевченко до ул. Бассейной разрешается только через ул. Большую Васильковскую и Павла Скоропадского", – написал он.
Новая парковка
Благодаря новой пешеходной зоне создается новая дополнительная парковка на улице Бассейной – от ул. Павла Скоропадского до Бессарабской площади.
"Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной предусмотрено открывать в ночное время для обслуживания балансовых территорий работниками ответственных коммунальных предприятий. Тогда же рекомендуется проводить логистические операции для нужд Бессарабского рынка", – добавляет Густелев.
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