У Києві на Бессарабській площі обладнали пішохідну зону (фото)

Проїзд на Бессарабці між ринком й «Ареною» звільнили від автомобілів / Фото: Колаж: Сьогодні
З 9 листопада у Києві Бессарабський проїзд стає пішохідною зоною. Це сталося в рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху Бессарабською площею, вул. Басейної і Крутому узвозі.
Про це повідомив колишній заступник голови КМДА Олександр Густельов. Facebook .
"Рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського", – написав він.
Нова парковка
Завдяки новій пішохідній зоні створюється нове додаткове паркування на вулиці Басейній – від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі.
"Бессарабський проїзд з боку вулиці Басейної передбачено відкривати у нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств. Тоді ж рекомендується проводити логістичні операції для потреб Бессарабського ринку", – додає Густелєв.
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