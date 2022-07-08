В Киеве требуют открыть две станции метро

Жители столицы создали петицию и просят открыть две центральные станции метро / коллаж "Сегодня"

Станции столичного метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" с начала войны продолжают оставаться закрытыми для пассажиров. Поезда метро не останавливаются на этих станциях, а пассажиры вынуждены пользоваться ближайшими остановками. Сайт "Сегодня" выяснял, почему так происходит и когда заработают станции.

Оба объекта расположены в центре города, рядом с правительственным кварталом. Видимо, поэтому станции остаются закрытыми для пассажиров и используются только как укрытия.

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В Киевском метрополитене никаких причин не называют. Там продолжают сухо сообщать, что без остановки поезда следуют через станции "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности". Также не работает пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Незалежности".

Что происходит на станциях?

С начала войны станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" работают как надежные подземные укрытия. Их стали активно использовать в качестве концертных площадок и для проведения важных встреч.

За несколько месяцев войны на этих станциях уже выступала группа "Океан Эльзы", давали свои концерты Верка Сердючка, Нино Катамадзе, Оля Полякова, Макс Барских, а также легендарные U2.

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Концерт в подземке легендарной группы U2

Звезды выступают в поддержку украинских бойцов и их семей, спасателей, волонтеров. А на концерты в метро пускают только по пригласительным.

Кстати, помимо концертов, на станции метро "Майдан Незалежности" прошла встреча с британским миллиардером Ричардом Бренсоном. Здесь он пообщался с представителями украинского бизнеса и пообещал помочь с реализацией проекта строительства нового самолета "Мрия".

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На станции метро "Майдан Незалежности" прошла встреча с британским миллиардером Ричардом Бренсоном

На что жалуются жители?

Патриотичные концерты несомненно поднимают боевой дух киевлян и жителей всей страны. Но киевляне жалуются, что в дни, когда на этих станциях организовывают концерты – туда невозможно попасть простым людям, даже когда звучит сигнал воздушной тревоги.

Очередь к станции метро "Крещатик", где прошел концерт 5 июля

"Станция метро "Крещатик" 5 июля, в 19:16 звучит сигнал воздушная тревога, а в метро пускают только по спискам, поскольку там концерт. А как быть тем, кто здесь живет? "Не пренебрегайте воздушной тревогой, следуйте в укрытие!" – написала Анастасия Николаенко, опубликовав фото очереди к станции метро "Крещатик".

Пользователи социальных сетей не устают практически каждый день засыпать КП "Киевский метрополитен" вопросом: когда откроют две станции и пересадку между "Крещатиком" и "Майданом Незалежности"? Но в метрополитене продолжают хранить молчание.

Просят открыть через петицию

На сайте Киевсовета даже появилась петиция с требованием открыть станции. Ее автор просит восстановить работу станций метрополитена "Майдан Незалежности", "Крещатик" и пересадочного узла между ними.

"Киевский метрополитен – это общественный транспорт. Поэтому он полностью должен работать по своему прямому назначению. Там не должно быть разных концертов или удовлетворения чьих-то прихотей. Прекращение работы пересадочного узла между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик" и самих станций создает много неудобств, надо делать две пересадки, а это лишняя трата времени и лишние движения", – написал автор петиции Сергей Ивах.

Пока эту петицию поддержали чуть больше 40 человек.

Что говорят в метро?

Чтобы узнать, когда могут отрыть две центральные станции и пересадочный узел, мы обратились с информационным запросом в КП "Киевский метрополитен".

На предприятии сообщили, что не имеют отношения к проведению концертов, а также других мероприятий на станциях "Крещатик" и "Майдан Незалежности". В данном случае подземка только предоставляет свою площадку.

"На время военного положения предприятие выполняет исполнительные функции. Полноценная работа всех станций и пересадочных узлов метрополитена будет восстановлена после получения соответствующего поручения", – сообщил сайту "Сегодня" начальник управления стратегических коммуникаций КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук.

Ранее мы сообщали, что в Киевском метрополитене продолжают звучать объявления по поводу эпидемии коронавируса. В вагонах поездов после объявления следующей станции пассажиров призывают правильно носить маски.

В метро Киева пускают по звонку: как работает подземка во время ночной воздушной тревоги.

Также мы выясняли, почему затягивается вопрос с переименованием пяти станций Киевского метрополитена.