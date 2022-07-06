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COVID-ограничения в Киевском метрополитене – стоит ли носить маску в подземке

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Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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6 июля, 07:31
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Пассажиры столичного метро успели отвыкнуть от мер индивидуальной защиты и теперь удивляются напоминаниям, которые слышат в поездах
В вагонах столичного метро киевлян до сих пор просят правильно носить маски, фото УНИАН/ коллаж "Сегодня"
В вагонах столичного метро киевлян до сих пор просят правильно носить маски, фото УНИАН/ коллаж "Сегодня"

В Киевском метрополитене продолжают звучать объявления по поводу эпидемии коронавируса. В вагонах поездов после объявления следующий станции пассажиров призывают правильно носить маски. Сайт "Сегодня" выяснял, когда перестанут звучать эти объявления и почему их включают до сих пор.

Очень режет слух

Киевляне перестали носить маски в метро 24 февраля, когда началась война. Точнее, тогда люди еще заходили в метро в масках, но понимали, что их ношение уже бесполезно – война куда страшнее любой эпидемии.

Сейчас, когда пассажиры без масок едут в метро, призывы о правильном ношении маски выглядят, мягко говоря, очень странно. Хотя встречаются пассажиры, которые носят медицинские маски.

Что говорят в метро?

В Киевском метрополитене уверяют, что пока не собираются убрать эти объявления из тех, которые машинист поезда включает по громкой связи.

В подземке ссылаются на постановления Кабинета министров Украины от 26 марта и 27 мая этого года.

"В соответствии с пунктом № 1 постановления Кабмина, с целью предупреждения распространения острой респираторной болезни COVID-19 на территории Украины, действие карантина продлено до 31 августа 2022 года", – ответили в пресс-службе Киевского метрополитена на запрос сайта "Сегодня".

Там добавляют, что на период военного положения соблюдение противоэпидемиологических мероприятий носит рекомендационный характер. Поэтому в метро пока не планируют прекращать объявления про маски и коронавирус. Пассажирам придется слушать их как минимум до конца лета.

Что происходит в метро?

Ранее мы сообщали, что переименование пяти станций Киевского метрополитена затягивается. Напомним, о намерениях переименовать станции чиновники заявили еще в начале апреля, но пока этого не произошло. Сайт "Сегодня" выяснял, когда ждать новых названий.

Также мы выяснили, как можно попасть на станции метро в ночное время, когда звучит сигнал воздушной тревоги, и разобрались, для чего на дверях станций метро появились номера телефонов.

Власти Киева запланировали убрать киоски, расположенные возле станций метро. Мы выяснили, зачем это хотят сделать.

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