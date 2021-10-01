В Киеве жестоко избили парковщика — все подробности (фото)

В Киеве рядом с инспекторами по парковке будет Муниципальная охрана/ Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно владелец магазина напал на инспектора по парковке с газовым баллончиком, произошел подобный случай. Вечером 30 сентября возле станции метро "Печерская" на улице Генерала Алмазова, 14, было совершено жесткое нападение на инспектора по парковке.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Детали инцидента

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Автомобиль Skoda Octavia противозаконно припарковался на второй полосе и остановил движение транспорта позади себя. Инспектор, работавший неподалеку, начал выполнять свою работу, однако неожиданно получил удары по лицу. На место инцидента приехала скорая помощь и правоохранители. Медики диагностировали у пострадавшего перелом носа.

На мужчину напали,когда он исполнял свои профессиональные обязанности/Фото: Константин Усов (Telegram)

Не первый подобный случай

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По словам главы КГГА Константина Усов, инспекторов часто запугивают и атакуют.

Отныне в самых горячих точках, где наблюдается парковочная анархия, рядом с инспекторами будет Муниципальная охрана. В Киеве должен царить закон и порядок, — отметил Усов.

Подобные случаи

Водители часто проявляют свою агрессию в отношении пешеходов или даже правоохранителей. Например, в Киеве из-за перекрытой дороги водитель напал с пистолетом на полицейского . К счастью, никто не пострадал. Однако теперь злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

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