У Києві жорстоко побили паркувальника — всі подробиці (фото)

У Києві поруч з інспекторами з паркування буде Муніципальна охорона/ Колаж: Сьогодні
У Києві, де недавно власник магазину напав на інспектораз паркування з газовим балончиком, стався подібний випадок. Увечері 30 вересня біля станції метро "Печерська" на вулиці Генерала Алмазова, 14, був скоєний жорсткий напад на інспектора з паркування.
Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
Деталі інциденту
Автомобіль Skoda Octavia протизаконно припаркувався на другій смузі і зупинив рух транспорту позаду себе. Інспектор, який працював неподалік, почав виконувати свою роботу, проте несподівано отримав удари по обличчю. На місце інциденту приїхала швидка допомога і правоохоронці. Медики діагностували у потерпілого перелом носа.
Не перший такий випадок
За словами глави КМДА Костянтина Усов, інспекторів часто залякують і атакують.
Відтепер в найгарячіших точках, де спостерігається паркувальна анархія, поруч з інспекторами буде Муніципальна охорона. У Києві повинен панувати закон і порядок, — зазначив Усов.
Подібні випадки
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