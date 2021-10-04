В "Киевзеленстрой" пришли с обысками: подробности (фото)

Прокуратура обыскивает предприятие "Киевзеленстроя" / Фото: Коллаж: Сегодня

Голосеевская окружная прокуратура города Киева совместно с управлением полиции проводит обыски в служебных помещениях коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района.

Об этом пишет прокуратура.

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Должностными лицами коммунального предприятия при проведении в октябре 2019 открытых конкурсных торгов в системе "Прозорро" допущено ряд нарушений, противоречащих законодательству, в том числе в сфере публичных закупок.

По результатам проведенных тендерных закупок КП СЗН Голосеевского района заключен договор с частным обществом на поставку подъемно-транспортировочного оборудования по цене, более чем 500 тыс. гривен. Эта цена превышает его рыночную стоимость.

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В ходе обыска обнаружены и изъяты:

документы о проведении тендерной закупки;

документы финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Коррупция в структурах КГГА

В августе прошла серия обысков в разных департаментах КГГА и коммунальных предприятиях Киева.

18 августа прошли обыски в Департаменте образования Киевской городской государственной администрации (КГГА), сотрудники которого подозреваются в нецелевом использовании бюджетных средств на более чем 1 млн грн.

17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему кражи средств при проведении работ по капитальному ремонту детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.

17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе города Киева.

17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных предприятиях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.

16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищения 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении работ по капитальному ремонту бюветных комплексов и общественных туалетов.

8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по фактухищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски - свидетельство политического давления на него и на столичную власть.

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