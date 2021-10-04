В "Київзеленбуд" прийшли з обшуками: подробиці (фото)

Прокуратура обшукує підприємство "Київзеленбуду" / Фото: Колаж: Сьогодні

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва спільно з управлінням поліції проводить обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району.

Про це пише прокуратура.

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Посадовими особами комунального підприємства при проведенні в жовтні 2019 відкритих конкурсних торгів у системі "Прозорро" допущено ряд порушень, які суперечать законодавству, в тому числі в сфері державних закупівель.

За результатами проведених тендерних закупівель КП СЗН Голосіївського району укладено договір з приватним товариством на постачання підйомно-транспортувального обладнання за ціною, більш ніж 500 тис. Гривень. Ця ціна перевищує його ринкову вартість.

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В ході обшуку виявлено та вилучено:

документи про проведення тендерної закупівлі;

документи фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства з приватним товариством.

Слідчі дії в кримінальному провадженні тривають.

Корупція в структурах КМДА

У серпні пройшла серія обшуків в різних департаментах КМДА і комунальних підприємствах Києва.

18 серпня пройшли обшуки в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації (КМДА), співробітники якого підозрюються в нецільовому використання бюджетних коштів на більш ніж 1 млн грн.

17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему крадіжки коштів при проведенні робіт з капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року це підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.

17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі міста Києва.

17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" і його підрядних підприємствах. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.

16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються в розкрадання 7 млн грн на придбання товарів і виконанні робіт з капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.

8 липня в головному офісі ЗАТ "АК" Київводоканал" співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.

Також ми повідомляли, що в "Київавтодор" і "Київавтошляхміст" прийшли з обшуками