В международном аэропорту "Борисполь" непалец за пропуск в Украину предлагал 500 долларов США

Мужчина решил, что взятка поможет ему пересечь украинскую границу / Фото: Коллаж: Сегодня
Иностранец по прибытию в международный аэропорт "Борисполь" самолетом из Дубая не смог четко объяснить пограничникам цель визита на территорию Украины. А после начал предлагать им взятку.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Поэтому военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали гостю, 1994 года рождения, в пропуске на территорию нашей страны. Но мужчина решил, что 500 долларов США, предоставленных пограничникам за пересмотр решения об отказе в пропуске, помогут ему пересечь украинскую границу", – говорится в сообщении.
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Однако, его попытка подкупа была неудачной. От взятки правоохранители отказались.
Факт совершения гражданином Непала уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины сотрудники ГВВВБ "Центр" задокументировали и направили сообщение в Нацполиции.
Статистика "Борисполя"
"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.
Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.
Напомним, что:
- в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.
- VIP зал международного аэропорта "Борисполь" признан самым лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победу в номинации "Лучший VIP зал в аэропортах" было объявлено в рамках Украинского авиационного форума.