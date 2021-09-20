У міжнародному аеропорту "Бориспіль" непалець за пропуск в Україну пропонував 500 доларів США

Чоловік вирішив, що хабар допоможе йому перетнути український кордон / Фото: Колаж: Сьогодні
Іноземець по прибуттю в міжнародний аеропорт "Бориспіль" літаком з Дубая не зміг чітко пояснити прикордонникам мету візиту на територію України. А після почав пропонувати їм хабар.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Тому військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" відмовили гостю, 1994 року народження, у пропуску на територію нашої країни. Але чоловік вирішив, що 500 доларів США, наданих прикордонникам за перегляд рішення про відмову у пропуску, допоможуть йому перетнути український кордон", – йдеться в повідомленні.
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Однак, його спроба підкупу була невдалою. Від хабара правоохоронці відмовилися.
Факт скоєння громадянином Непалу кримінального злочину, передбаченого ст. 369 КК України співробітники ГВВВБ "Центр" задокументували і направили повідомлення в Нацполіцію.
Статистика "Борисполя"
"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародним і 12 внутрішньоукраїнським). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.
Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. чоловік. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. чоловік, а внутрішній – 80,8 тис. чоловік. Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.
Нагадаємо, що:
- в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
- VIP зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.