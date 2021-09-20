У міжнародному аеропорту "Бориспіль" непалець за пропуск в Україну пропонував 500 доларів США

Чоловік вирішив, що хабар допоможе йому перетнути український кордон / Фото: Колаж: Сьогодні

Іноземець по прибуттю в міжнародний аеропорт "Бориспіль" літаком з Дубая не зміг чітко пояснити прикордонникам мету візиту на територію України. А після почав пропонувати їм хабар.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Тому військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" відмовили гостю, 1994 року народження, у пропуску на територію нашої країни. Але чоловік вирішив, що 500 доларів США, наданих прикордонникам за перегляд рішення про відмову у пропуску, допоможуть йому перетнути український кордон", – йдеться в повідомленні.

Однак, його спроба підкупу була невдалою. Від хабара правоохоронці відмовилися.

Реклама

Іноземця затримали в аеропорту / Фото: Киевская таможня

Факт скоєння громадянином Непалу кримінального злочину, передбаченого ст. 369 КК України співробітники ГВВВБ "Центр" задокументували і направили повідомлення в Нацполіцію.

Статистика "Борисполя"

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародним і 12 внутрішньоукраїнським). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. чоловік. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. чоловік, а внутрішній – 80,8 тис. чоловік. Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

Нагадаємо, що: