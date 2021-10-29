В Оболонском районе Киева произошел масштабный прорыв теплотрассы (видео)

В Киеве 29 октября на улице Скляренко произошел прорыв теплотрассы. Очевидцы зафиксировали ЧП на камеру.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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В Сети отмечают, что тут недавно обновили дорожное покрытие.

"Аварийщиков пока нет", - пишут в сообщении.

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В КП "Киевтеплоэнерго" нам сообщили, что произошел прорыв на магистральном трубопроводе диаметром 500 сантиметров. Повреждения уже локализировано.

Пока неизвестно сколько домов в Оболонском районе осталось без горячей воды. На месте прорыва начали ремонт.

Что делать, если в прорвало воду

В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

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оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");

позвонить на аварийную горячую линию по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

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