Водителю пришлось выпрыгивать на ходу. В Киеве сгорел дотла автомобиль

В Киеве сгорел внедорожник, водителю пришлось выпрыгивать на ходу. Коллаж: "Сегодня"

Сегодня 11 сентября в Святошинском районе столицы, на проспекте Палладина, на ходу загорелся внедорожник. Водителю пришлось выпрыгнуть из машины на ходу.

"По предварительной информации авто загорелось, водитель выпрыгнул на ходу, после чего был госпитализирован",- сообщила нам спикер полиции Святошинского района полиции Татьяна Мельник.

Внедорожник двигался по улице Малинская, что в Святошинском районе столицы, и начал гореть. Водитель не смог остановить авто и выпрыгнул на ходу. Авто продолжило движение и остановилось уже после столкновения с обочиной.

Спасти машину не смогли, транспорт сгорел дотла / Фото: Новини Live

В свою очередь, спикер спасателей Киева Светлана Водолага нам рассказала, что в тушении пожара были задействованы киевские пожарные.

"Нам поступил вызов о горящем авто. На место прибыли пожарные. Водитель был жив",- сообщила нам Светлана Водолага.

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