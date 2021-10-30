Яму засыпали щебнем, а машины едут по газонам: что творится на месте провала асфальта в Киеве (видео)

Провал асфальта в Киеве парализовал движение / Фото: Коллаж: Сегодня
Провал асфальта в Киеве парализовал движение. Место оградили, провал засыпали щебнем
Об этом пишет "Сегодня".
Но водители не мирятся с этим и объезжают провал по газону вдоль церкви. Кроме того, образовалась пробка из объезжающих, создавая аварийную обстановку на бульваре Перова.
Дорожников сейчас нет.
Даже маршрутки с людьми пробуют проскочить по кочкам.
В Киеве на дороге огромный провал асфальта
В столице на улице Алишера Навои вечером 29 октября провалился асфальт. Из-за огромной ямы правоохранители перекрыли движение по дороге.
Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", провал асфальта образовался из-за прорыва водопровода.