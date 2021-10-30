Яму засипали щебенем, а автомобілі їдуть газонами: що діється на місці провалу асфальту в Києві (відео)

Провал асфальту у Києві паралізував рух / Фото: Колаж: Сьогодні

Провал асфальту у Києві паралізував рух. Місце загородили, провал засипали щебенем.

Про це пише "Сьогодні".

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Водії не можуть змиритися з цим і об'їжджають провал газоном уздовж церкви. Крім того, утворився затор з тих, хто об'їжджає, створюючи аварійну обстановку на бульварі Перова.

Дорожників наразі немає.

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Навіть маршрутки з людьми намагаються проскочити купи.

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У Києві на дорозі величезний провал асфальту

У столиці на вулиці Алішера Навої увечері 29 жовтня провалився асфальт. Через величезну яму правоохоронці перекрили рух дорогою.

Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", провал асфальту утворився через прорив водопроводу.

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