Яму засипали щебенем, а автомобілі їдуть газонами: що діється на місці провалу асфальту в Києві (відео)

Провал асфальту у Києві паралізував рух / Фото: Колаж: Сьогодні
Провал асфальту у Києві паралізував рух. Місце загородили, провал засипали щебенем.
Про це пише "Сьогодні".
Водії не можуть змиритися з цим і об'їжджають провал газоном уздовж церкви. Крім того, утворився затор з тих, хто об'їжджає, створюючи аварійну обстановку на бульварі Перова.
Дорожників наразі немає.
Навіть маршрутки з людьми намагаються проскочити купи.
У Києві на дорозі величезний провал асфальту
У столиці на вулиці Алішера Навої увечері 29 жовтня провалився асфальт. Через величезну яму правоохоронці перекрили рух дорогою.
Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", провал асфальту утворився через прорив водопроводу.