Массовая драка на "Лесной": появились новые подробности и фото

Сегодня, 18:12

По данным организации С14, правоохранители задержали 37 человек

Фото:dtp.kiev.ua
Фото:dtp.kiev.ua

В сети появились новые фотоснимки массовой драки на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве, в результате которой полиция задержала 34 человека. Фотографии опубликованы "ДТП. Киев" на странице в соцсети Facebook.

В тоже время представители националистической организации С14, в которой ранее заявили о том, что не участвовали в разгроме киосков, сообщают о 37 задержанных.

"Среди них активисты С14, которые не участвовали в погромах. Большинство держат уже более трех часов. У них отобрали вещи. Лишь после штурма дверей и конфликта с полицией запустили одного помощника народного депутата. Адвокатов до сих пор не пускают. Идут переговоры", – сказано в сообщении.

Кроме того, в организации добавили, что возле Деснянского отдела полиции, куда забрали задержанных, находятся члены С14, ОУН и Киевского городского союза ветеранов АТО.

Напомним, что после инцидента с избиением военного пенсионера в Киеве возле станции метрополитена "Лесная", обидчикам киевлянина пришла "расплата" – неизвестные разгромили киоски. На такие действия отреагировала полиция, применив газ, а в ответ в сторону правоохранителей полетели камни.

В результате конфликта пострадали трое полицейских.

Как сообщалось, в сети появилось видео удара и фото нападавшего. Дочь пострадавшего пенсионера призывала не устраивать самосуд над злоумышленниками (во время конфликта с пенсионером было несколько агрессивных людей, но удар нанес только один из них).
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