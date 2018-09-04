Нападения на женщин в Киеве и на территории области: где опасно ходить и как уберечься

Жители Киева напуганы: за последнюю неделю появилось сразу несколько сообщений об изнасилованиях в разных районах города. Причем один из случаев якобы произошел в центре Киева, в районе Бессарабки. "Сегодня" разбирается, есть ли повод для паники, и напоминает элементарные правила безопасности.

В воскресенье появилась новость: около 5:00 во дворах в начале бульвара Шевченко неизвестный в черной футболке и шортах надругался над девушкой и скрылся. Пострадавшую увезли в больницу, а преступника разыскивают. Также СМИ сообщали, что днями ранее, 29 и 30 августа, подобные преступления произошли в Днепровском районе и в Голосеевском, возле метро "Выдубичи".

В полиции Киева подтвердили, что женщины действительно обращались к правоохранителям. Однако не в каждом случае их жалобы получили подтверждение.

"По поводу случившегося 2 сентября в центре: по словам врача, который проводил осмотр, признаков изнасилования не было. Выясняем, что на самом деле произошло. Также не подтвердилась информация из Голосеевского района, девушка отказалась от показаний", — сообщили "Сегодня" в полиции Киева.

А вот в Днепровском районе нападение действительно было, насильник задержан. По словам и. о. начальника Днепровского райуправления полиции Андрея Пасичника, на улице Бучмы злоумышленник повалил женщину на землю, схватил за шею и изнасиловал. После чего забрал у нее сумку с вещами и золотую цепочку.

Подозреваемый, 21-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, вскоре был задержан. Только в прошлом году он освободился из мест лишения свободы, теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

Молодого насильника задержали на днях и в Вышгороде под Киевом.

"23-летний парень напал на 27-летнюю женщину в девять утра, когда она шла на работу. Злоумышленник схватил ее за шею и, угрожая убить, затащил в кусты", — рассказали в ГУ НП Киевской области.

В течение суток его нашли по месту жительства, подозреваемый во всем сознался и дал показания. А в Броварах ранее задержали двух насильников 16-летней девушки.

Чтобы минимизировать риск стать жертвой преступников, правоохранители советуют женщинам не гулять в одиночку в темное время суток и даже днем избегать малолюдных мест, гаражей, лесопосадок. Не рекомендуют ходить в гости к малознакомым мужчинам. А если непоправимое все-таки произошло — немедленно вызывать полицию.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Отметим, что инициаторами проекта закона стало большое количество депутатов.

Законопроектом предполагается создание Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетних. Поступающих на работу в детские учреждения смогут проверить по этому реестру.