В Киеве из-за ДТП в пробке застряли более десятка трамваев

На улице Дегтяревской в Киеве, где ранее столкнулось множество машин, в результате ДТП между двумя автомобилями образовалась пробка из более десятка трамваев. Об этом сообщает 112.ua.

Согласно имеющейся информации, одним из участников ДТП стала машина такси Uber.

Позже пресс-служба "Киевпастранса" подтвердила факт стороннего ДТП, из-за которого с 19:35 заблокировано движение трамваев маршрутов 14 и 15.

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"С 19 ч. 35 мин. заблокировано движение трамваев маршрутов 14, 15 по ул. Дегтяревская в направлении Контрактовой площади из-за сторонней ДТП между авто. На место направлена полиция", – сообщают представители предприятия.

Как сообщалось, на Жулянском мосту в Киеве во вторник, 11 сентября, произошло ДТП, в результате которого на крышу перевернулся автомобиль Toyota Rav4. Авария произошла утром. Отмечается, что в средней полосе двигался Mercedes, позади которого была Toyota. Водитель Rav4 попытался перестроиться влево, однако крылом автомобиля зацепил соседний Mercedes. В результате аварии Toyota перевернулась, но, к счастью, никто не пострадал.

Также правоохранители Киева разыскивают байкера, который сбил женщину на проспекте Комарова и скрылся с места ДТП.