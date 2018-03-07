В Киеве прогремели два взрыва

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Неизвестные бросили в авто две гранаты и скрылись

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

В Киеве поздно вечером 6 марта прозвучали два взрыва, в результате которых пострадал человек.

Об этом сообщает Dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел возле станции метро "Лесная" на Броварском проспекте. По предварительной информации, это могли быть криминальные разборки. Неизвестные бросили две гранаты в автомобиль "Toyota Camry", после чего скрылись на машине в направлении Броваров.

В результате взрывов "Toyota" сгорела почти полностью. Пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали.

В Киеве и области введен план "Перехват". 

Между тем, ранее в Главном управлении Нацполиции в Киеве опубликовали фотороботы двух мужчин, которых подозревают в причастности к резонансному преступлению на ул. Лютеранской. Напомним, накануне утром во дворе жилого дома местному 37-летнему жителю было нанесено ножевое ранение. В результате мужчина скончался в карете "скорой".

Погибшим оказался директор предприятия "AQ Пластик" Сергей Захарчук. Сообщается, что мужчина примерно в 10:20 направлялся к своей машине, когда неизвестный напал на него и ударил ножом мужчину в ногу. Пока пострадавшему оказывали помощь, он умер. Вероятно, нападавший задел артерию. Сообщается, что Сергею Захарчуку было 38 лет.
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