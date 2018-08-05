В Киеве пьяный мужчина с саблей ранил парня

На Подоле в Киеве пьяный мужчина с саблей нападал на людей и ранил парня 1989 года рождения. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Мужчина нанес парню удары в лоб и в предплечье. На данный момент дебошира задержали правоохранители. Примечательно, что свой поступок мужчина объяснить не смог и пытался уговорит полицейских отпустить его.

Кроме того, в Киеве 23-летний мужчина после конфликта избил и ограбил двоих собутыльников. Копы уже задержали грабителя: им оказался 23-летний житель Винницкой области. Мужчина был ранее судимый за мошеннические действия.

Не так давно в Киевской области двое граждан Российской Федерации избили мужчин, которые сделали им замечание.

Напомним, 1 августа в столице ночью произошла ссора между 62-летним прохожим и парнями, которые выпивали на спортплощадке. Во время конфликта с ними он ударил "заточкой" двух участников "застолья". Оказалось, что мужчина с "заточкой" был ранее судим за имущественные преступления.

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