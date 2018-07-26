В мэрии Киева объяснили причину затопления тоннеля на Дорогожичах

В Киевском мэрии объяснили затопление тоннеля на Дорогожичах во время мощного ливня 25 июля, случилось из-за проблем с электроснабжением четырех насосных станций, которые должны были откачивать воду из-под моста, после попадания молнии.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.

"На Дорогожичах из-за молнии у нас отказала автоматическая система помпы и откачивания воды. Позже эту проблему ликвидировали", – подчеркнул он.

В свою очередь генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев, вода под мостом поднялась на высоту более двух метров.

"Что касается перекрестка в зоне метро Дорогожичи и затопления. Было затопление водой 2 метра 2 сантиметра. В данном месте рассчитаны четыре насосные станции, которые даже при замене одной другой должны откачивать любой поток воды. Но, по оценке экспертов, был перебой с поставками электроэнергии, сработала автоматика и она выключила четыре насоса, которые должны были бы работать, даже как один дополнительно к другому", – подчеркнул он.

Также он директор заявил, что "ливень был бешеный, потому за очень короткое время, за считанные минуты, "чаша" была полностью наполнена водой", но сейчас работа всех четырех помп полностью восстановлена.

Тем временем, в управлении по вопросам ЧС КГГА уточнили, что речь не идет о непосредственном попадании молнии в помпу – они выходили из строя из-за перебоев с электроснабжением.

"У "Дорогожичей" было самое сильное подтопление. Отсюда мы откачали 3,5 тысяч кубометров воды", – рассказал начальник управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.

Напомним, 25 июля в некоторых районах Киева вчера прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Что касается ситуации на дорогах – в столице были огромные пробки. Весь правый берег стоял по направлению к центру. Затруднял движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.

Тем временем после мощного ливня с градом многие подземные переходы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.