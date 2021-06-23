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Мощный взрыв в Белогородке: подозреваемый признался в поджоге убитого и квартиры (видео)

23 июня 2021 18:24

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Погибший – местный охотник, который снимал гараж у подозреваемого – мужчины жили по соседству

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Белогородке Киевской области подозреваемый в убийстве признался, что поджег тело и квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

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Он уже дал показания полиции, написал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook.

"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь", – сказал задержанный.

Как произошло убийство

Подозреваемый – местный житель 1978 года рождения, ранее был моряком дальнего плавания. Он жил в этом же доме, где случился взрыв. Мужчина сдавал погибшему гараж, и из-за этого они постоянно ссорились. Последний пьяный конфликт закончился убийством.

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"После этого он разработал план, как сделать алиби, и 21-го числа с помощью зажигательной смеси и пороха, который был в квартире погибшего, ведь он был охотником и сам делал патроны для оружия, осуществил взрыв и поджог", – сказал полицейский.

Фото: Андрей Небитов, Facebook

Фото: Андрей Небитов, Facebook

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Задержанному уже сообщили о подозрении в умышленном уничтожении имущества особо опасным способом и убийстве с особой жестокостью. Ему грозит пожизненное заключение.

По словам правоохранителя, мужчина согласился сотрудничать со следствием. Сейчас решается вопрос о содержании его под стражей.

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Напомним, мощный взрыв и пожар случились 21 июня. Пожар распространился на 3-й 4-й, 5-й этажи и кровлю. В квартире разбиты окна.

В помещении нашли тело мужчины. 13-летний ребенок и двое взрослых мужчин – в больнице. Еще шесть человек пострадали. После осмотра врачами они отказались от госпитализации.

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