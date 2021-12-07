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Протаранили здание музея в Межигорье: под Киевом произошло ДТП (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
7 декабря, 19:46
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32-летний гражданин Саудовской Аравии не справился с управлением

Под Киевом произошло серьезное ДТП с участием граждан Саудовской Аравии. В селе Новые Петровцы автомобиль Volkswagen Passat вьехал в домик, где продавались билеты для входа на территорию Национального парка Межигорье.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Telegram.

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Так, 32-летний гражданин Саудовской Аравии, находившийся за рулем, не справился с управлением и столкнулся с кассой.

"После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.Данные о пострадавших сейчас уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что под Черниговом произошло страшное ДТП – 13 человек погибли.

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В Киеве на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 24 ноября на улице Бойчука, 18.

"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.

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