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Видео дня. В Киеве гигантская опора упала как подкошенная

12 июня 2021 15:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Авария произошла утром в Деснянском районе – из-за ДТП движение на дороге было затрудненно

Патрульная полиция опубликовала видео с моментом падения опоры линии электропередач на Пуховской в Деснянском районе.

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На кадрах видно, что гигантская опора упала почти мгновенно.

Как стало известно, в ДТП участвовало два грузовика – "КамАЗ" буксировал "ГАЗ-66". И буксировал при помощи жесткой сцепки – когда используется труба, а не трос.

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"Сломалась эта труба и неуправляемый автомобиль полетел на электроопору, таранил ее, и она упала. В этот момент в кабине грузовика никого не было. Обошлось без пострадавших", – рассказали нам в патрульной полиции Киева.

Ранее мы сообщали, что на трассе Киев – Чоп столкнулись два автомобиля Volkswagen. Авто столкнулись лоб в лоб. Двое мужчин погибли, пострадала жена одного из них – она в реанимации.

Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и ВАЗ столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир.

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