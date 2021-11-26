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Внезапно выбежала на дорогу: в Киевской области маршрутка сбила 11-летнюю девочку (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
26 ноября, 16:35
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По предварительным данным, у девочки перелом костей левого предплечья
В Белой церкви ребенок попал под колеса маршрутки
В Белой церкви ребенок попал под колеса маршрутки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Белой Церкви (Киевская область)произошло ДТП. Маршрутка сбила 11-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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Инцидент произошел на улице Грибоедова.

"В результате столкновения ребенок получил телесные повреждения, он госпитализирован в Белоцерковскую областную детскую больницу", – говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в больницу
Ребенка госпитализировали в больницу / Фото: Нацполиция

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По словам 56-летнего водителя, ребенок внезапно выбежал на регулируемый пешеходный переход, не дождавшись сигнала светофора.

"По предварительным данным, у девочки перелом костей левого предплечья", – добавляют в полиции.

Полиция расследует детали ЧП
Полиция расследует детали ЧП / Фото: Нацполиция

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Из пассажиров маршрутки никто не пострадал.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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