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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Яму засыпали щебнем, а машины едут по газонам: что творится на месте провала асфальта в Киеве (видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
30 октября, 15:34
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На углу бульвара Алишера Навои и бульвара Перова произошла утечка из колодца
Провал асфальта в Киеве парализовал движение
Провал асфальта в Киеве парализовал движение / Фото: Коллаж: Сегодня

Провал асфальта в Киеве парализовал движение. Место оградили, провал засыпали щебнем

Об этом пишет "Сегодня".

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Но водители не мирятся с этим и объезжают провал по газону вдоль церкви. Кроме того, образовалась пробка из объезжающих, создавая аварийную обстановку на бульваре Перова.

Дорожников сейчас нет.

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Даже маршрутки с людьми пробуют проскочить по кочкам.

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В Киеве на дороге огромный провал асфальта

В столице на улице Алишера Навои вечером 29 октября провалился асфальт. Из-за огромной ямы правоохранители перекрыли движение по дороге.

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", провал асфальта образовался из-за прорыва водопровода.

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