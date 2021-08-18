"До парада докрасят". На Крещатике заметили танк, закамуфлированный скотчем (фото)

Один из танков, участвовавших в репетиции парада ко Дню Независимости не успели докрасить и камуфляж сделали с помощью малярной ленты

В репетиции парада участвовал танк с малярной лентой в виде пикселей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве бдительные граждане, наблюдавшие за репетицией военного парада ко Дню Независимости, заметили танк, на который пиксельный камуфляж был нанесен не краской, а малярной лентой.

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Соответствующие фото быстро распространяются по соцсетям.

Танк закамуфлировали малярной лентой / twitter.com/golub

"Это правда. На парад выпустили танк, закамуфлированный пиксельной малярной лентой", -написал один из пользователей Twitter.

В то же время другие украинцы считают, что пока рано говорить о "зраде". Поскольку в среду была только репетиция парада и до 24 августа еще достаточно времени, чтобы нанести нормальный камуфляж.

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"Ну давайте так, не на парад, а на репетицию. Башня уже в порядке, остальное до парада докрасят. А то, что все делается в последний момент – это да", – появился комментарий под постом о неправильном танке.

Танк закамуфлировали малярной лентой / twitter.com/golub

Тем временем офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан пошутил, что теперь российским пропагандистским СМИ будет что сообщить завтра в новостях – мол они по привычке "найдут" в пикселях на танке свастику.

В Киеве в среду, 18 августа, прошла первая репетиция праздничного парада ко Дню Независимости, из-за которой в столице перекрыли несколько улиц.

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Запланировано, что в нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. 24 августа по Крещатику пройдут/пролетят три колонны – пешая, воздушная и механизированная.

Помимо сегодняшней проведут еще две репетиции – 20 и 22 августа, – во время которых с 15:30 до 1:15 будет временно ограничено движение и изменены маршруты общественного транспорта.