"Мне тоже не нравится Крещатик". Кличко анонсировал масштабные изменения на главной улице страны

Уже в следующем году в Киеве начнут масштабную реконструкцию на улице Крещатик. На ремонт из бюджета города пойдет более 1 миллиарда гривен.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Он анонсировал, что после ремонта Крещатик станет таким же, как в прежние годы – там будет много каштанов и новая плитка.
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"Мне тоже не нравится Крещатик. В следующем году запланирована полностью реконструкция Крещатика. Достаточно дорогое удовольствие – больше 1 миллиарда гривен это будет стоить с учетом полностью всех переходов, смены полностью плитки, смены полностью концепции и каштаны на Крещатике будут. Крещатик вы узнаете, но он будет абсолютно "старый новый" Крещатик", – рассказал Кличко.
На Майдане Незалежности сняли плитку
В начале ноября сайт "Сегодня" заметил ремонтников на Майдане – там начали укладывать новую плитку после многих лет обещаний.
Работы начали со стороны Хрещатика, где установлены музыкальные фонтаны. Вскоре там появится новая тротуарная плитка.
На Майдане можно было сломать ноги
В прошлом году сайту "Сегодня" в КГГА рассказывали, что планируют привести Майдан в порядок к юбилею в 2021 году.
Теперешний облик главная площадь страны получила еще в 2001 году, после ее глобальной реконструкции. Но уход за площадью оставляет желать лучшего – последние несколько лет на колонне монумента Независимости на высоте 10 метров между позолоченными вензелями росло небольшое дерево.
На стороне площади, где установлен монумент, много отвалившейся плитки на ступеньках, а также глубоких трещин на граните. Некоторые плиты были разбиты во время массовых протестов в 2013-2014 годах.
Не лучше ситуация и на противоположной стороне Майдана. Там от конструкций отвалилась гранитная плитка, стены расписаны граффити. Тротуар сильно просел в нескольких местах, там собирается вода от фонтанов. Есть участки, где плитка просто шаталась во время ходьбы и топорщилась под ногами. В темное время суток там можно было запросто сломать ногу, если сделаешь неосторожный шаг.
Ранее мы писали:
- В центре Киева произошло ЧП. Прямо в подземном переходе на Европейской площади начала падать с потолка плитка.
- Опасная плитка: в центре Киева автомобиль пострадал от куска, упавшего сверху.