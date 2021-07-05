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На ВДНХ в Киеве последние дни работы выставки "Чорнобиль. Подорож". Что можно посмотреть?

5 июля 2021 20:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

На выставке можно посетить бесплатные экскурсии, а также пойти на показ фильма вместе с кинокритиком Алферовым

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве последнюю неделю работает мультимедийная выставка "Чорнобиль. Подорож", открытая к 35-летию Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщают организаторы.

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На выставке проходят бесплатные экскурсии. Их проводят куратор Павел Гудимов и главный менеджер Юлия Соловей.

Фото: Чорнобиль. Подорож

Фото: Чорнобиль. Подорож

Рассписание экскурсий:

  • вторник, среда, пятница – 18:00;
  • суббота и воскресенье – 11:00 и 13:00.
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Фото: Чорнобиль. Подорож

Фото: Чорнобиль. Подорож

Также 8 и 15 июля на выставке пройдут показы фильмов "Микрофон" и "Голоса Чернобыля" с кинокритиком Андреем Алферовым.

Фото: Чорнобиль. Подорож

Фото: Чорнобиль. Подорож

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Выставка "Чорнобиль. Подорож" работает последние 10 дней – до 15 июля. На ней посетители смогут:

  • отправиться в VR-путешествие зоной отчуждения и осмотреть ее с высоты птичьего полета;

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  • прогуляться живым лесом, который растет прямо посреди павильона;

  • заглянуть в интерактивные бинокли и увидеть диких животных Чернобыльского биосферного заповедника;

  • рассмотреть Кубок обладателей кубков УЕФА, который киевский "Динамо" завоевал в 1986 году по несколько дней после аварии на ЧАЭС;

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    увидеть десятки работ авторов со всего мира: от картин Марии Примаченко до видео "Marooned" группы Pink Floyd, которое было снято в Припяти;

  • благодаря интерактивным экспонатам узнать о том, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения.

Читайте также: На выставке "Чорнобиль. Подорож" появились детские экскурсии. Как на них попасть? (фото)

Выставка работает в павильоне № 1 ВДНХ ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 20:00. Но из-за эпидситуации в стране и карантинных ограничений организаторы просят посетителей заранее зарегистрироваться. Выставка функционирует до 15 июля включительно.

Фото: Чорнобиль. Подорож

Фото: Чорнобиль. Подорож

Ранее мы писали о том, что в чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции и возможна ли еще одна авария.

Напомним, мы показывали, как бы выглядела Чернобыльская зона, если бы не авария.

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