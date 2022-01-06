Одним абзацем. Все об уничтожении Черепановой горы в Киеве

На ограждении уже появился паспорт строительного объекта с визуализацией небоскреба, который тут хотят построить – 23 этажный гостинично-офисный центр

В столице уничтожаю Черепановую гору. Фото: коллаж "Сегодня"

В центре Киева повалили все деревья на юго-западном склоне Черепановой горы. На днях активисты снесли строительный забор, но рабочие уже восстановили ограждение.

Что известно об уничтожении Черепановой горы в Киеве

В центре столицы повалили все деревья на юго-западном склоне Черепановой горы. В Сети обсуждают, для чего зачистили место, где раньше отдыхало много людей. В соцсетях жители Киева интересуются, вызывали ли на место полицию. Люди предполагают, что территорию зачистили для новых построек. Позже на юго-западном склоне Черепановой горы начали действовать активисты. Они выступили против вырубки деревьев и застройки. Так, на место вырубки приехали активисты, которые пытались помешать работе. В результате забор был повален, люди, которые занимались вырубкой, сбежали. Кроме этого, активисты написали заявление в полицию. В четверг, 6 января, выяснилось, что у подножия Черепановой горы на улице Госпитальной, где активисты снесли строительный забор, рабочие уже восстановили поваленное ограждение. Как рассказали строители корреспонденту "Сегодня", устанавливали металлические конструкции с самого утра. Сейчас у подножия склона дежурят несколько молодых людей спортивной комплекции. Они внимательно смотрят за всеми, кто подходит к забору. Парни явно пришли защищать забор от активистов. Кроме того, на ограждении уже появился паспорт строительного объекта с визуализацией небоскреба, который тут хотят построить – 23 этажный гостинично-офисный центр. Настоящий лесоповал можно наблюдать сразу в конце забора скандальной стройки. На участке горы ближе к Олимпийскому стадиону. Здесь срезано огромное количество деревьев. Огромные деревья валяются срезанными по всему склону, а некоторые даже порубили на колодки, как обычно заготавливают дрова. На санитарную вырубку это совсем не похоже. Срублено много совершенно здоровых деревьев. Вся территория ограждена старым забором, здесь частично остались пешеходные дорожки, по которым когда-то гуляли киевляне. В КГГА нам пояснили, что эта территория находится в частной собственности. "Мы не выдавали никаких разрешений на вырубку деревьев на Черепановой горе. Это просто произвол. Вырубку проводила частная фирма", – сообщили сайту "Сегодня" в коммунальном объединении "Киевзеленстрой". Вероятно, массовая вырубка деревьев – это сигнал для города, что эту территорию будут застраивать. Владельцы этого участка земли получили разрешение на начало строительных работ, а первой ласточкой стала массовая вырубка деревьев.

Реклама

На горе просто разбросаны остатки леса / Фото: Сегодня

Ранее мы писали: