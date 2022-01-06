Одним абзацом. Все про знищення Черепанової гори у Києві

На огорожі вже з'явився паспорт будівельного об'єкту з візуалізацією хмарочоса, який тут хочуть збудувати – 23 поверховий готельно-офісний центр

У столиці знищую Черепанову гору. Фото: колаж "Сьогодні"

У центрі Києва повалили всі дерева на південно-західному схилі Черепанової гори. Днями активісти знесли будівельний паркан, але робітники вже відновили огорожу.

Що відомо про знищення Черепанової гори у Києві

У центрі столиці повалили всі дерева на південно-західному схилі Черепанової гори. У Мережі обговорюють, навіщо зачистили місце, де раніше відпочивало багато людей. У соцмережах жителі Києва цікавляться, чи викликали поліцію. Люди вважають, що територію зачистили для нових будівель. Пізніше на південно-західному схилі Черепанової гори почали діяти активісти. Вони виступили проти вирубки дерев та забудови. Так, на місце вирубки приїхали активісти, котрі намагалися завадити роботі. У результаті паркан був повалений, особи, які займалися вирубкою, повтікали. Крім цього, активісти написали заяву до поліції. У четвер, 6 січня, з'ясувалося, що біля підніжжя Черепанової гори на вулиці Шпитальній, де активісти знесли будівельний паркан, робітники вже відновили повалену огорожу. Як розповіли будівельники кореспондентові "Сьогодні", встановлювали металеві конструкції від самого ранку. Зараз біля підніжжя схилу чергують кілька молодих людей спортивної комплекції. Вони уважно стежать за всіма, хто підходить до паркану. Хлопці явно прийшли захищати огорожу від активістів. Крім того, на огорожі вже з'явився паспорт будівельного об'єкту з візуалізацією хмарочоса, який тут хочуть збудувати – 23 поверховий готельно-офісний центр. Справжній лісоповал можна спостерігати відразу наприкінці паркану скандального будівництва. На ділянці гори ближче до Олімпійського стадіону. Тут зрізано величезну кількість дерев. Величезні дерева валяються зрізаними по всьому схилу, а деякі навіть порубали на колодки, як зазвичай заготовляють дрова. На санітарну вирубку це зовсім не схоже. Зрубано багато здорових дерев. Усю територію огороджено старим парканом, тут частково залишилися пішохідні доріжки, якими колись гуляли кияни. У КМДА нам пояснили, що ця територія перебуває у приватній власності. "Ми не видавали жодних дозволів на вирубку дерев на Черепановій горі. Це просто свавілля. Вирубку проводила приватна фірма", – повідомили сайту "Сьогодні" у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд". Швидше за все, масова вирубка дерев – це сигнал для міста, що цю територію забудовуватимуть. Власники цієї ділянки землі отримали дозвіл на початок будівельних робіт, а першою ластівкою стала масова вирубка дерев.

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На горі просто розкидані рештки лісу / Фото: Сьогодні

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