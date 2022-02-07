По делу о хищении. В "Киевводоканал" пришли с обысками

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В Киеве правоохранители проводят обыски в ЧАО "Киевводоканал" по делу о завладении средствами в особо крупных размерах.
Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской прокуратуры.
Обновляется...
В Киеве правоохранители проводят обыски в ЧАО "Киевводоканал" по делу о завладении средствами в особо крупных размерах.
Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской прокуратуры.
Обновляется...
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