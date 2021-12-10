Розгром бара на Подоле: двум подросткам сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении двум подросткам, которых подозревают в нападении на бар "Хвильовий" в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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Сотрудники полиции провели обыски по местам проживания нескольких фигурантов, а также установили около 30 человек, причастных к совершению на бар. Двум несовершеннолетним, 2005 и 2006 годам рождения, уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
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В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Им угрожает до семи лет лишения свободы.
Напомним, нападавшие побили стекла и избили посетителей. Судя по стикерам, которые оставили после себя молодчики, они принадлежат к ультраправой организации.
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