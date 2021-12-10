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Розгром бару на Подолі: двом підліткам повідомили про підозру

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
10 грудня, 21:13
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Співробітники поліції провели обшуки за місцями проживання фігурантів
Нині вирішується питання обрання заходів підліткам. Колаж "Сьогодні"
Нині вирішується питання обрання заходів підліткам. Колаж "Сьогодні"

Правоохоронці повідомили про підозру двом підліткам, яких підозрюють у нападі на бар "Хвильовий" у Києві.

Про це повідомляє прес-служба поліції

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Деталі

Співробітники поліції провели обшуки за місцями проживання кількох фігурантів, а також встановили близько 30 людина, причетних до скоєння на бар. Двом неповнолітнім, 2005 та 2006 рокам народження, вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень.

Нині вирішується питання обрання ним заходів. Їм загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, нападники побили шибки та побили відвідувачів . Судячи з стікерів, які залишили по собі молодчики, вони належать до ультраправої організації.

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