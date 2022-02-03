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Снесли несколько десятков киосков: в Киеве на Позняках очередная стройка (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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3 февраля, 13:06
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Известно, что завершить строительство планируют в 2023 году, а сейчас на территории уже работает высотный кран
Территорию отгородили высоким забором / Коллаж "Сегодня"
Территорию отгородили высоким забором / Коллаж "Сегодня"

В Киеве недалеко от станции метро "Позняки" ведутся активные строительные работы. Ходят слухи, что здесь планируют построить очередной ЖК. Однако киевляне этим возмущены.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Что происходит на месте

Строительство развернулось на территории, где раньше стояло несколько рядов киосков, рядом с берегом озера Серебряный кол.

Ходят слухи, что здесь планируют построить очередной ЖК почти в 5 минутах от станции метро.
Ради стройки снесли несколько десятков киосков. Территорию отгородили высоким забором.

Стройка возле станции метро "Позняки". Фото: сайт "Сегодня"
Стройка возле станции метро "Позняки". Фото: сайт "Сегодня"

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На стройке уже работает высотный кран, а на территорию заезжают бетоновозы.

Что же будут строить

Строители отказываются говорить, что именно они строят, а на информационном щите указано, что здесь возводят торгово-культурный комплекс с офисным помещениями.

Стройка возле станции метро "Позняки". Фото: сайт "Сегодня"
Стройка возле станции метро "Позняки". Фото: сайт "Сегодня"

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Его площадь более 25 тысяч квадратных метров. На щите не указано высотность здания. Известно, что завершить строительство планируют в 2023 году.

Стройка возле станции метро "Позняки". Фото: сайт "Сегодня"
Стройка возле станции метро "Позняки". Фото: сайт "Сегодня"

Почему люди недовольны

"У нас на Позняках только торговых центров и не хватало! Они на каждом шагу, возле каждой станции метро. А вот школы и больницы никто не хочет строить"- возмущается киевлянка Наталия.

Стройка возле станции метро "Позняки". Фото: сайт "Сегодня"
Стройка возле станции метро "Позняки". Фото: сайт "Сегодня"

Из-за строительства люди вынуждены ходить здесь по специальным коридорам с накрытием.

Стройка возле станции метро "Позняки". Фото: сайт "Сегодня"
Стройка возле станции метро "Позняки". Фото: сайт "Сегодня"

Стройка возле станции метро "Позняки". Фото: сайт "Сегодня"
Стройка возле станции метро "Позняки". Фото: сайт "Сегодня"

В Киеве снова оградили участок и вырезают деревья

В Киеве начали еще одно незаконное строительство. В Голосеевском районе на улице Жуковского, 5 рабочие оградили участок забором и вырезают деревья. Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

В Сети уточнили, что паспорта объекта, чтобы проводить там работы, нет.

"В этот раз на Жуковского, 5. Забор установили, деревья вырезают, паспорта объекта нет. Классика", – написали в публикации.

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