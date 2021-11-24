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Совпадение? QR-код на плакатах антиваксеров ведет на сайт партии Путина (видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 ноября, 15:01
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Украинцы нашли еще одно доказательство, что к движению антивакцинаторов в Украине может быть причастна Россия
QR-код антиваксеров ведет на российский сайт
QR-код антиваксеров ведет на российский сайт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 24 ноября прошла акция протеста противников вакцинации. Некоторые участники взяли с собой плакаты с зачеркнутыми QR-кодами. Однако украинцы заметили, что эти коды ведут на официальный сайт партии президента России Владимира Путина.

"Сегодня" проверили эту информацию.

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Как видно на фото, люди стоят с плакатами с надписями "Я живой человек, а не товар", "Скажи QR-кодам нет", "Стоп QR-код". На всех также изображен зачеркнутый QR-код.

Фото: Униан

Несмотря на красную линию, телефон смог распознать код и предлагает перенаправить на ссылку. Оказалось, что QR-код ведет на сайт партии "Единая Россия".

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Почему украинские антивакцинаторы вышли на митинг с такими странными плакатами – неизвестно.

Марш антивакцинаторов и след России

В Украине уже не первый раз говорят о причастности России к массовым акциям протеста против вакцинации в Украине. Так, например, во время прошлого марша 3 ноября блогер Елена Фаист открыто призналась в финансировании из Москвы. Она заявила, якобы украинцы и русские – "единый народ".

Кроме того, ранее о следах Москвы говорили даже в США. Спикер посольства США в Украине Дэниел Ленгенкемп рассказал, что идентичный протест с идентичными лозунгами и плакатами происходил также в Кишиневе.

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Дипломат отметил, что эта группа противников вакцинации распространяет антивакцинальные месседжи и в социальных сетях Украины, Молдовы и стран Балтии.

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