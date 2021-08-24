В центре Киева на репетиции парада парень сделал предложение руки и сердца девушке (видео)

Военнослужащий сделал своей девушке-коллеге предложение руки и сердца прямо во время репетиции парада ко Дню Независимости Украины на Крещатике. Она ответила взаимностью.
Видео опубликовал Богдан Бондарь в Facebook.
"Хорошо вчера парень сделал предложение", - написал он.
На ролике видно, как парень опустился на одно колено с букетом цветов. Вокруг все аплодировали и кричали "горько".
Скорее всего она сказала ему "да", так как после последовал жаркий поцелуй.
Как празднуют парад в столице
Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.
Воздушный парад в Киеве: в День Независимости над Крещатиком пролетели десятки самолетов (фото, видео)
А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:
- участников боевых действий на Донбассе;
- ветеранов;
- добровольцев;
- медиков;
- волонтеров.
В военном параде в столице приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
Ранее мы сообщали, в киевском метрополитене толпы пассажиров спешат на военный парад.
Кроме того, малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников.