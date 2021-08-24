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В центре Киева на репетиции парада парень сделал предложение руки и сердца девушке (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 августа, 14:13
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В тот самый момент вместе с ним на колено встали еще двое военнослужащих и подняли сабли вверх
На Крещатике парень осмелился сделать предложение девушке. Фото: коллаж "Сегодня"
На Крещатике парень осмелился сделать предложение девушке. Фото: коллаж "Сегодня"

Военнослужащий сделал своей девушке-коллеге предложение руки и сердца прямо во время репетиции парада ко Дню Независимости Украины на Крещатике. Она ответила взаимностью.

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Видео опубликовал Богдан Бондарь в Facebook.

"Хорошо вчера парень сделал предложение", - написал он.

На ролике видно, как парень опустился на одно колено с букетом цветов. Вокруг все аплодировали и кричали "горько".

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Скорее всего она сказала ему "да", так как после последовал жаркий поцелуй.

Как празднуют парад в столице

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

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А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

  • участников боевых действий на Донбассе;
  • ветеранов;
  • добровольцев;
  • медиков;
  • волонтеров.

В военном параде в столице приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

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Ранее мы сообщали, в киевском метрополитене толпы пассажиров спешат на военный парад.

Кроме того, малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников.

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