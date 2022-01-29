Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре ❓ Почему умер Вирчис 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В центре Киева вместо бомбоубежища открыли стрип-клуб (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 января, 08:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Клуб в подвале организовали на улице Большой Васильковской, 58, где должно находиться укрытие
В столице открыли клуб прямо в подвальном укрытии. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице открыли клуб прямо в подвальном укрытии. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в подвале незаконно организовали стриптиз-клуб. На этом месте по плану должно быть бомбоубежище.

Об этом говорится в сюжете телеканала "СТБ".

Реклама

Что известно?

Стриптиз-клуб в подвале открыли на улице Большой Васильковской, 58, где должно находиться бомбоубежище.

Охранник заведения сказал журналистам, что в случае чрезвычайной ситуации всех обязательно пустят в бомбоубежище. При этом показать ВИП-ложи страж порядка отказался.

Реклама

Как выглядит стриптиз-клуб в укрытии. Фото: google/maps

Реклама

Киевлян шокировало состояние одного из укрытий Киева

В социальных сетях обсуждают фото столичного подвала, который захламлен мусором. Фото помещения, которое должно служить укрытием в случае чрезвычайной ситуации, опубликовал народный депутат Украины Роман Грищук. По его словам, многие другие помещения в городе заняты парикмахерскими и магазинами.

В КГГА "Сегодня" сообщили, что пока неизвестно, где именно в столице сделано это фото. Сейчас выясняют точный адрес помещения, и кто балансодержатель данного объекта.

Нам пояснили, что тот, кто опубликовал это фото, в полной мере не владеет информацией о защитных сооружениях. По закону в сооружениях двойного использования могут находиться парикмахерские, аптеки, магазины.

"Мы в ближайшее время подготовим разъяснительный материал для таких депутатов на тему: что такое защитные сооружения и почему там может что-то размещаться. Но в случае чрезвычайно ситуации, эти помещения могут стать укрытием для населения", – пояснили нам в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

В мэрии поясняют, что в городе достаточно много объектов, которые пока не готовы к использованию, таких порядка тысячи. Балансодержатели должны их содержать в порядке, не допускать захламления мусором, убирать воду в случае подтопления.

В мэрии подчеркивают, что поэтому такие объекты укрытия в подвалах должны быть закрытыми и приведены в порядок. Тогда в них не будут селиться бездомные и устраивать наркопритоны.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Боятся вторжения РФ? Туристы массово отменяют свои поездки в Украину Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве на ремонт трамвайной линии хотят потратить более 773 млн гривен. Что говорят эксперты Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Украине ударят сильные морозы: свежий прогноз от синоптиков на февраль Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
29 января. Ольга Навоя Токарчук. Ровно 60 лет назад в польском Сулехове родилась "инопланетная писательница" украинского происхождения - обладательница Нобелевской премии по литературе-2018…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

10 671

заболело за неделю в Киeвe

+46%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять