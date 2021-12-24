Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Называет себя консулом. В Киеве не могут поймать "героя парковки"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 14:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Сети опубликовали фотографии водителя и его автомобиля
В столице мужчина нарушает ПДД и ездит по тротуару
В столице мужчина нарушает ПДД и ездит по тротуару / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве yа проспекте Победы регулярно замечают мужчину, который нагло паркуется на тротуаре. И оправдывает себя тем, что якобы имеет статус почетного консула.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Реклама

Неравнодушный горожанин, который каждый день сталкивается с нарушителем, обнародовал в Cети фото водителя и машины.

"Несколько раз он ехал прямо на меня с дочерью – мы там каждый день ходим в школу. Делал ему замечание, первый раз получил по шапке, и он уехал. Вызвал полицию, а сам, конечно, пошел в школу, потом на работу. Через два часа полиция приехала, машину видит, но ничего не может сделать, потому что нет водителя", – написал киевлянин.

По словам мужчины, водитель на замечание ответил, что якобы является почетным консулом. Однако, увидев, что его снимают на телефон, уехал.

Реклама

Три платные зоны парковки в столице

Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковочная разметка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:

  • I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в ней составляет 35 грн/час.;
  • II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и вблизи бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеева, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во II зоне – 25 грн/час.;
  • III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

7 610

заболело за неделю в Киeвe

+3%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

Covid’19

TV-News

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять