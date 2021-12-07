В Киевской области водитель иномарки влетел в автомобиль полицейских (фото)

В Киевской области, где недавно протаранили здание музея в Межигорье, снова произошло ДТП. Женщина на автомобиле врезалась в транспортное средство полицейских.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный".
Детали ДТП
Авария произошла около 16 часов в городе Мироновка на автодороге Киев – Знаменка. 64-летняя жительница села Владиславка, выезжая на авто Toyota Avensis со второстепенной дороги, не предоставила преимущества в движении полицейскому авто Renault Dokker, которое двигалось по главной дороге. Это и повлекло столкновение. Информации о пострадавших нет.
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Авария в Киеве
В Киеве произошло ужасное ДТП. Пострадали два человека. Авария произошла 5 декабря около 21:00 на Большой кольцевой дороге в сторону Минского шоссе с участием автомобиля Ford. По информации свидетелей, водитель ехал по левой полосе и внезапно, потеряв управление, влетел в бровку и выехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом.
И водителя автомобиля, и пассажирку, которая не воспользовалась ремнем безопасности, госпитализировали в больницу.
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