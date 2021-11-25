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Заболевших меньше, но смертность высокая: какая COVID-ситуация в Киеве

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
25 ноября, 09:55
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В столице зафиксировано 1688 новых случаев коронавируса за сутки
В столице растет смертность от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице растет смертность от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 25 ноября в Киеве заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Но на сегодняшний день о послаблении карантина в столице пока говорить очень рано.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на утро 25 ноября в Киеве зафиксировано 1688 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 55 случаев меньше, чем 24 ноября (1743 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 293 125 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве:

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  • выздоровели 259 729 человек (1801 за сутки)
  • умерли 7 330 человек (46 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 170 709 случаев COVID-19 (719 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 147 285 человек (923 за сутки)
  • умерли 4 049 человек (40 за сутки)

В Украине уменьшается красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине уменьшается красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

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Сколько еще в Киеве продлится карантин

По-прежнему высокая смертность

Как заверили нас в Госпродпотребслубе, улучшения наблюдаются практически по всем показателям.

"Единственный высокий показатель – это смертность. А вот что касается коечного фонда, нагрузки на медицинскую систему, занятости реанимационных коек, то мы наблюдаем явное улучшение ситуации", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Проверки даже ночью

Впрочем, проверки по городу продолжаются. Мобильные бригады, в состав которых входят представители РГА, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции, продолжают свою работу.

"На данный момент 40 мобильных бригад работают днем и еще 10 проводят проверки ночью. Контроль за выполнением противоэпидемиологических мероприятий мы не уменьшаем", – добавляет Олег Рубан.

Кого штрафуют?

Особая зона контроля – это ТРЦ. Проверки там проводятся регулярно. По словам Олега Рубана, граждане без вакцинации пытаются попасть в торгово-развлекательные центры.

"Ежедневно порядка 60 штрафов составляется именно на ТРЦ, которые допускают пропуск таких граждан. Контроль будет продолжаться. Больше того, согласно постановлению Кабмина, будут усилены требования к работе ТРЦ и в желтой зоне карантина. Они должны будут также работать с контрольными сертификатами о вакцинации, как и в красной зоне. Послаблений для них пока не будет", – добавляет Олег Рубан.

По словам собеседника, решение о послаблении карантина принимается на уровне Кабинета министров и государственной комиссии. Поэтому делать прогнозы на сегодняшний день очень рано.

Как проходит Черная пятница в Киеве

В столице стартовала популярная во всем мире Черная пятница – время неимоверных скидок в магазинах на разнообразные товары.

Город до сих пор находится в красной зоне карантина. По действующим правилам, в ТРЦ, где размещены крупные магазины одежды и техники, можно зайти, только если вы вакцинированы или имеете отрицательный тест на COVID.

В одном из крупных торговых центров на Осокорках наличие документа о вакцинации строго проверяют на входе в ТРЦ. Внутри торгового центра было немного посетителей. На эскалаторах и в торговых залах очень мало людей. Хотя на часах и было уже почти 19:00. Пустынно выглядела и зона фудкорта, которая обычно до отказа забита посетителями.

В Киеве от COVID-19 прививают даже в мечети

В главном храме мусульман в Украине открыли центр массовой вакцинации. В киевской мечети Ар-Рахма теперь могут вакцинироваться все желающие.

Есть все вакцины, которыми сейчас прививают в Украине, кроме AstraZeneca, потому что в ее составе есть этиловый спирт, а он в исламе запрещен.

Антивакцинаторы в столице перекрыли центр Киева

В среду, 24 ноября, под Верховной Радой снова устроили митинг антивакцинаторы. Утром антивакцинаторы выстроились с плакатами возле станции метро "Арсенальная".

Антивакцинаторы протестуют. Фото: Дмитрий Гордийчук
Антивакцинаторы протестуют. Фото: Дмитрий Гордийчук
Антивакцинаторы протестуют. Фото: Дмитрий Гордийчук
Антивакцинаторы протестуют. Фото: Дмитрий Гордийчук
Антивакцинаторы протестуют. Фото: Дмитрий Гордийчук
Антивакцинаторы протестуют. Фото: Дмитрий Гордийчук
Антивакцинаторы протестуют. Фото: Дмитрий Гордийчук
Антивакцинаторы протестуют. Фото: Дмитрий Гордийчук
Антивакцинаторы протестуют. Фото: Дмитрий Гордийчук
Антивакцинаторы протестуют. Фото: Дмитрий Гордийчук
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Ограничения в столице

С 1 ноября Киев попал в красную зону адаптивного карантина. Что запрещено в городе:

  • Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
  • Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
  • Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
  • Детские садики работают при условии 100% вакцинации всего персонала.
  • Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

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